Финляндия приняла закон, который может открыть границу с Россией

Парламент Финляндии принял широко обсуждаемый закон, ограничивающий для мигрантов возможность прошения убежища прямо на границе. Документ разрабатывался на протяжении полугода, после того как Суоми столкнулась с большим наплывом нелегалов на велосипедах, парализовавших работу пограничных пунктов на востоке страны поздней осенью. До устранения проблем было решено закрыть КПП с Россией на замок.

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Теперь, согласно новому закону, у пограничников появилась возможность разворачивать мигрантов без шенгенских виз обратно в сторону РФ. Однако принятие нормативного документа не является автоматическим сигналом для открытия восточной границы.

Как заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, этот процесс будет зависеть от ситуации с безопасностью:

«Обстановка на пунктах пересечения отслеживается постоянно, как только ответственные лица сообщат, что ситуация на границе улучшилась, то она будет открыта», – сказала она.



До этого момента о возможности возобновления работы погранпунктов после принятия нового закона говорили премьер и министр обороны Финляндии.

Ранее TourDom.ru писал, что в Финляндии рассказали, что произойдет после открытия границы с Россией.