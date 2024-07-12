Русские наступают: на Кубе сообщили о рекордном количестве туристов из России

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с начала 2024 года значительно выросло число российских туристов, решивших отдохнуть на Кубе. Такой информацией поделилась с Ассоциацией Кристина Леон Изнагу, которая в кубинском посольстве занимает должность помощника советника по туризму.

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С января страну в Карибском море посетило уже более 113 тысяч россиян. Это на 67% больше, чем было за первые шесть месяцев в 2023 году, и даже на 47% больше, чем в допандемийном 2019 году. Больше всего людей привлекает Гавана и два курорта – город Варадеро и остров Кайо-Коко.

Таким образом, Россия стала одной из трех стран, чьи граждане чаще всего посещают Остров свободы. Если динамика сохранится, то по масштабам туризма к декабрю будет с большим запасом побит прежний рекорд 2023 года. Тогда родину Фиделя Кастро посетило 185 тысяч гостей из РФ.

Ранее сообщалось, что за последние два года греческие курорты за пределами Афин значительно утратили свою популярность.

Отдых в Египте вновь набирает популярность у россиян.