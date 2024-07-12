Отели Турции начали давать скидки на размещение

Гостиницы на турецких курортах стали выпускать спецпредложения на бронирования lust minute (то есть «в последний момент» – на ближайшие даты заездов). Об этом сообщают туристические СМИ Турции. По их данным, скидки в отдельных случаях составляют до 40%.

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В крупных туроператорах, с представителями которых пообщался корреспондент TourDom.ru, подтвердили: дисконты действительно стали появляться. Они автоматически загружаются в системы онлайн-бронирования и отражаются на стоимости туров. Впрочем, ни о каком «вале» спецпредложений речи пока не идет. Как правило, это не прямое снижение тарифа на размещение, а варианты «14 ночей по цене 12», «10 – по цене 9» и т. д. Выгода обычно не превышает 10–15% и распространяется на некоторые продолжительности проживания. Кроме того, SPO практически не поступают от «топовых», наиболее востребованных на российском рынке сетей отелей.

На практике сэкономить на удешевлении туров, скорее всего, получится лишь у очень ограниченного числа туристов. Дело в том, что спецпредложения распространяются на ближайшие даты, но места на чартеры, вылетающие на этой неделе, почти распроданы. В одной из туроператорских компаний поделились такими данными: на самолетах из Москвы в Анталью, отправляющихся по 16 июля включительно, у них реализована вся квота кресел. Из Екатеринбурга и Самары осталось по 2–5 нереализованных мест на бортах, вылетающих на турецкий курорт вплоть до конца июля. Туристам можно предложить регулярные рейсы, но их стоимость выше чартерных, разница в цене нивелирует скидки от гостиниц.

Тем временем в туристических ассоциациях Турции выражают недовольство тем, что некоторые отельеры, «пожадничавшие» со скидками раннего бронирования, теперь, чтобы загрузить номера, вынуждены давать слишком большой дисконт.

«Если цена предлагается ниже, чем на этапе предварительных продаж, это приводит к потере доверия клиентов к ранним бронированиям, что негативно сказывается на всех участниках гостиничного рынка», – приводят турецкие СМИ высказывание Хамита Кука, главного советника президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB).



А глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу считает, что отели должны компенсировать клиентам разницу в цене, если раннее бронирование оказалось менее выгодным, чем покупка в последний момент. Впрочем, механизм, как это можно было бы осуществить на практике, пока не ясен.

Ранее мы писали, что отельеры на турецких курортах разочарованы загрузкой гостиниц на июль, но решиться на снижение тарифов им мешают растущие издержки.