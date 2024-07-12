РФ и Малайзия завершают работу над отменой туристических виз

Работа над соглашением о взаимной отмене виз для туристов из России и Малайзии находится на финальной стадии. Об этом сообщил ТАСС посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

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"Наши профильные ведомства завершают работу над этим соглашением", - сказал дипломат. Он уточнил, что у туристов из РФ уже есть возможность совершать безвизовые поездки в Малайзию на срок до 30 дней. "Сейчас мы ожидаем, что аналогичный доступ в Россию будет предоставлен туристам из Малайзии", - пояснил Чеонг Лун Лай.



Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что в России идет подготовка к полной отмене виз с некоторыми странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.