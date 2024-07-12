Путешественник рассказал об отдыхе в самой изолированной стране мира — КНДР

Корейская народная демократическая республика (КНДР), которую часто еще называют Северной Кореей, — довольно закрытая и консервативная страна. Жители постсоветского пространства, заставшие СССР, признаются, что при взгляде на нее нередко чувствуют ностальгию. Насколько корейцы гостеприимны и с какими сложностями могут столкнуться путешественники, узнавала «Вечерняя Москва».

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Получение визы

Максим Данилов (данные изменены по его просьбе — прим. «ВМ») — поклонник Азии и не раз бывал в Китае, Японии, Вьетнаме и Южной Корее. Долгое время молодой человек хотел попасть и на северную часть этого знаменитого полуострова, но отгонял от себя эти мысли, полагая, что такая поездка связана с необоснованным риском, возней с получением визы и табу, которых в КНДР неисчислимое множество.

— Но выяснилось, что попасть в Северную Корею не сложнее, чем отправиться в рамках пакетного тура в Египет или Турцию, — признался Данилов.



Оказывается, что власти страны сами выступают за то, чтобы туристы из дружественных и не очень стран к ним приезжали.

— Есть один очень важный нюанс. В период, когда я посещал страну, на дворе была весна 2019 года, когда не было ковидных ограничений. Сомневаюсь, что на данный момент правила въезда изменились, если не брать в счет санитарные меры, которые ввели в период пандемии, но, тем не менее, в КНДР вы и сегодня не сможете заехать самостоятельно в качестве туриста, как мы привыкли это делать при посещении мировых курортов, — рассказал россиянин.



По словам Максима, граждане РФ могут въехать в КНДР исключительно в составе организованной группы, если приобретут тур в одном из агентств, которое аккредитовано властями Северной Кореи. В РФ есть только две компании, которые, как оказалось, и сегодня продолжают заниматься вопросами официальной организации туров в КНДР.

— Собственно, через эти агентства россияне могут получить визу. Туристический оператор, который официально признан правительством Северной Кореи, берет на себя процедуру оформления, от туристов требуется только сканы документов, — уточнил наш герой. — Период получения может занять от нескольких дней до недели.



Туры в КНДР

Поскольку обязательным пунктом для посещения страны является приобретение тура, агентства предлагают несколько вариантов: 4, 5, 8, 11, 12 и 15 дней. Например, стоимость пятидневного тура стартует от 65–70 тысяч рублей. Соответственно, за восемь дней отдыха придется раскошелиться не менее чем на 90 тысяч рублей (цены могу отличаться — прим. «ВМ»).

При этом программы, включенные в тур, могут быть разными, но они на цену не влияют.

В стоимость тура включаются следующие услуги:

визовый сбор;

авиаперелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток;

размещение в гостинице;

питание — полный пансион: завтрак в гостинице, а обед и ужин в национальных ресторанах;

трансфер в течение всего период нахождения в республике, начиная со встречи в аэропорту до отправления из страны. Оператор определяет тип транспорта в зависимости от числа путешествующих;

услуги русскоговорящего гида и все экскурсии по программе;

русскоговорящие гиды сопровождают туристов в течение всего пребывания в стране, им запрещено оставлять туриста хоть на минуту;

входные билеты на экскурсии в запланированной программе.

В стоимость тура не входят:

авиаперелет Москва — Владивосток — Москва, если поезда из столицы;

медицинская страховка;

посещение зоопарков и цирков.

Правила въезда

Ввоз и вывоз иностранной валюты номинально не ограничены, но декларируются как при въезде, так и при выезде из страны, рассказал Максим. Строго запрещен ввоз и вывоз национальной валюты.

Допускается ввоз личных вещей, но все подарки, изделия из драгоценностей, сувениры, техника, фото- и видеокамеры, компьютеры, а также различные устройства должны быть указаны в декларации. Не пропускают портативные компьютеры, если их обнаруживают, то конфискации не избежать, но, если заранее внести в декларацию, тогда устройство вернут при вылете из КНДР.

С некоторых пор у туристов больше не отбирают мобильные телефоны, однако необходимо заполнить на таможне специальную форму, указав в ней идентификатор аппарата IMEI.

Запреты

Как признался Максим, в начале поездки ему было страшно, так как он отправлялся в Северную Корею, начитавшись на форумах всевозможных мифов о стране. Сейчас он понимает, что многое из того, что написано в Сети, не совсем правда:

— Например, я думал, что, оказавшись в стране, мы будем как в тюрьме — никакого перемещения, общения и проникновения в культурную среду. Разумеется, приезжий турист ограничен в своих возможностях. Ему будут показывать исключительно те зоны и места, которые заранее согласованы турпакетом. Грубо говоря, шаг влево шаг вправо — расстрел.



При этом некоторые ограничения все же есть. Например, туристам запрещено фотографировать оборонные объекты и объекты стратегического назначения, а чтобы фотографировать людей, необходимо получать их разрешение.

— Нельзя снимать армейских служащих, военных и все, что связано с этой отраслью. Строгие правила по съемке знаменитых статуй Ким Ир Сена или Ким Чен Ына. Их непременно нужно фотографировать только в полный рост и без масштабирования или кадрирования, — рассказал путешественник.



Стоит учесть, что при выезде из страны пограничники могут проверить ваш телефон на наличие запрещенных снимков и видеоматериалов. Если таковые будут обнаружены, то придется их удалить.

Туристам нельзя покидать зоны размещения после завершения экскурсии. Любой выход «в свет» происходит исключительно в сопровождении гида. Если вас заметят одного при попытке выйти из гостиницы, то швейцар или любой сотрудник заведения сообщит об этом гиду или того хуже — охране.

— Были случаи, когда туристы нарушали эти требования, и до завершения тура им приходилось сидеть взаперти в гостиничном номере, — вспомнил Максим.



Среди иных табу есть и те, которые не разрешают личный контакт местных жителей с туристами. Такое опасение связано с недопущением передачи тайной информации или сведений о стране, которые могут ее представить не в лучшем свете в глазах иностранца.

— Гиды отгоняют местных, которые пытаются вступить в диалог с туристом, и такое я видел собственными глазами. Они буквально набрасываются на своих граждан и требуют, чтобы они перестали вести диалог, и интересуются, о чем расспрашивали. Это со стороны выглядит очень крипово, если честно, — заметил россиянин.



На что посмотреть

Сам тур наполнен интересной экскурсионной программой, заверил турист. Максим выбрал пятидневное посещение КНДР. Туристов познакомили с Монументом идей чучхе, а также сводили в Кэсонский молодежный парк. В остальные дни путешествие продолжилось выездом в горы Мёхян, посещением выставки дружбы между народами, осмотром буддийских храмов, которые кроме туристов никто не посещает, восхождением в Манпхокдон, где открывается вид на природу в первозданном виде с тысячами водопадов.

В программу отдыха включено также посещение станций Пхеньянского метро (которые разрешены для осмотра туристами), Музея победы в Отечественной освободительной войне, Мансудэского монументального ансамбля с бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ыра; триумфальных ворот.

Обязательно туристы наведываются и в Кэсон, который является родиной женьшеня, и где можно приобрести сувениры, а также посещают гробницу короля Вангона.

Пятый день отдыха больше посвящен организации выезда из страны, и особых программ не предусмотрено.

— В Северную Корею нужно ехать, чтобы помимо ностальгии по атмосфере коммунистического строя увидеть нетронутую природу и отведать очень вкусные блюда. По возможности выбирайте туры, включающие в свою программу отдых на море и посещение горнолыжных курортов. Я в силу спешки проигнорировал этот пункт, о чем теперь жалею, — заявил путешественник.



Собеседник «ВМ» отметил, что в отдаленные от столицы районы туристам фактически невозможно попасть, особенно если это не предусмотрено туром.

Что попробовать в КНДР

Особенно поразила туриста местная кухня. Самое знаменитое блюдо, которым славится вся Корея — это кимчи. Максим рассказал, что ни один прием пищи в северокорейской семье не обходится без этого угощения:

— У нас это считается закуской, а у них самостоятельным блюдом. Процесс приготовления капусты довольно простой. Ее засаливают, смазывают маринадом, настаивают и хранят в холодильнике.



Еще одно блюдо, которое поразило собеседника «ВМ», — это суп из черепахи:

— В ресторане на наших глазах живую черепаху погрузили в воду с определенными специями и подогрели на медленном огне. Блюдо подают особым образом. Сначала постояльцу выносят две чаши: в одной черепашья кровь, а во второй — желчь, разбавленная крепким алкоголем. Турист перед тем как начать трапезу должен выпить до дна оба напитка и уже потом похлебывать суп. Сам черепаший суп на вкус оказался невероятно острым. Настолько, что понять вкус самого мяса оказалось задачей не из простых. По консистенции оно было мягким и приятным.



Связь и роумниг

В стране нет роуминга, воспользоваться сим-картой российского оператора связи, собственно, как и любой другой страны, не удастся, пояснил Максим:

— Есть только один вариант: купить местную симку. Все входящие звонки из других стран запрещены. Родным и близким вы можете набрать по телефону в гостинице.



Также можно через сотрудников гостиницы направить сообщение близкому человеку, но содержание сообщения будет непременно изучено перед нажатием кнопки «Отправить».