Туристы из двух северных городов останутся без чартеров в Турцию

В системах онлайн-бронирования туроператоров больше не доступны туры в Турцию из Архангельска с прямыми вылетами чартерами Southwind после 22 июля.

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На указанную дату доступен последний рейс в Анталью, но обратно с турецкого курорта пассажиров доставят только до Москвы, в аэропорт Шереметьево.

Как рассказал нам один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», который должен был вылететь чартером из Архангельска на отдых в Турцию 14 сентября, сейчас он ждет альтернативных предложений от своего турагента. Как правило, полетные программы сворачиваются досрочно из-за недостаточной загрузки рейсов. Но, по словам нашего собеседника, ссылающегося на своих знакомых туристов, в самолетах, на которых они отправлялись из Архангельска в Анталью, почти не было свободных мест.

Из другого города на севере России, Сыктывкара, чартеры на бортах Southwind в Турцию будут выполняться только по 19 июля включительно. Причем туристов, вылетевших в эту дату в Анталью обратным рейсом 25 июля, например, доставят в Москву, в аэропорт Внуково.

В оставшуюся часть летнего сезона жителям Сыктывкара предлагаются туры на турецкие курорты с отправлением чартерами из российской столицы, а также из Казани.