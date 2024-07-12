МИД Таиланда поддержал идею сохранения визовых послаблений для россиян

Министерство иностранных дел Таиланда поддерживает идею продления визовых послаблений для россиян, посещающих королевство в туристических целях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Никондет Пхалангкун.

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"Министерство иностранных дел поддерживает это. Мне известно, что данный вопрос сейчас на рассмотрении иммиграционного бюро и других причастных к нему ведомств", - сказал он.



С 1 мая 2024 года для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти уже на регулярной основе разрешают туристам из России находиться в стране дольше.

Согласно официальным данным, с начала текущего года Таиланд посетили 940 тыс. российских граждан. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. Как ожидается, до конца года королевство посетят около 1,7 млн россиян, что станет повторением самого высокого показателя, зафиксированного по итогам 2013 года.