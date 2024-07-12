Названы самые популярные у российских туристов страны для путешествий

В первой половине лета 2024 года российские туристы чаще всего ездили в Турцию и Белоруссию. Тройку лидеров замыкает Абхазия. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики МТС Travel.

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«В начале лета наиболее активно растет турпоток во Вьетнам — почти в три раза год к году. На втором месте по приросту числа поездок Китай — динамика составляет 85 процентов. Летать в Таиланд стали чаще на 82 процента, — выяснили исследователи. — Тем не менее, Турция остается главным зарубежным направлением для летних отпусков. К июлю на нее приходится 28 процентов. На втором месте Белоруссия — доля путешествий туда составила 10 процентов. Абхазия — 7 процентов».



При этом большая часть, 61 процент, от всех поездок за границу сегодня приходится именно на страны дальнего зарубежья. Если в прошлом году в топ-3 входили Турция, Египет и ОАЭ, то теперь второе место занял Китай, а Египет переместился на третью строчку.

«Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию — каждая из стран внесла по 1 проценту в общий турпоток», — добавили аналитики.



Ранее стало известно, что спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Уточняется, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной страны Азии. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.