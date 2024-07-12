Россиянин описал кофейню в Пакистане фразой «грязный человек варит странную бурду»

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и попробовал кофе в местной уличной кофейне. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

© lenta.ru

Автор публикации признался, что он выбрал заведение, находящееся в темной подворотне и «благоухающее всеми ароматами дна человеческой жизни».

Россияне стали чаще путешествовать внутри страны

«Какой-то грязный человек варит какую-то странную бурду на грязной плите в грязной будке. И пусть вас не обнадеживает мойка с грязными чашками из-под кофе и кран над ними. Вода из него течет еле-еле, поэтому чашки моют скорее номинально, больше споласкивая от остатков напитка. И затем наливают в них кофе уже для новых посетителей», — такими фразами описал свой опыт россиянин.



Путешественник добавил, что после такого эксперимента он почувствовал себя плохо и всю ночь провел в туалете.

«Повезло. Ни в госпиталь не загремел, ни инфекцию никакую не поймал. Но полностью пищеварение восстановилось только спустя две недели, к самому концу поездки», — порадовался россиянин.



Ранее этот же тревел-блогер рассказал, чем его удивила эта мусульманская страна. В первую очередь он обратил внимание, что жители Пакистана говорят по-английски хорошо и без акцента.