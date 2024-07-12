Туристка вернулась спустя два года путешествий и назвала удивившие ее вещи

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова спустя два года путешествий вернулась на родину и назвала удивившие ее вещи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, россиянка поразилась большому выбору продуктов в магазинах.

«Пришла я в самый обычный супермаркет рядом с домом и застряла на час… Сколько тут видов сыра, молочных продуктов и конфет! Для сравнения: в магазинах шаговой доступности в Турции и Таиланде каждый продукт зачастую представлен в двух-трех видах», — пояснила она.



Во-вторых, Коновалова отметила, что в российских магазинах одежды представлено много брендов. Кроме того, по ее словам, продукты, бытовые товары, еда в ресторанах и развлечения в России дешевле, чем в Турции и Таиланде.

Путешественница также призналась, что такой большой выбор косметики на любой запрос она видела только в России.

«Даже в Эмиратах, где "есть все", не настолько здорово. Там вы точно не найдете такого числа бюджетной косметики. Также, к примеру, во время путешествий мне трудно купить средства для кожи с розацеа. В России же огромный выбор», — рассказала она.



Помимо этого, автор публикации удивилась наличию большого количества товаров на маркетплейсах, дешевому и удобному общественному транспорту, высокой скорости обслуживания, вкусной еде, хорошему сервису и разнообразию культурных мероприятий.

Ранее переехавший из Голландии тревел-блогер перечислил плюсы жизни в России. В частности, иностранец порадовался круглосуточно работающим супермаркетам, чего, по его словам, в Европе не встретишь.