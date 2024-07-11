На новогодние туры в Таиланд туристам потребуется от 235 тысяч рублей за двоих

11 июля портал TourDom.ru проверил цены в системах бронирования туроператоров на новогодние туры в Таиланд с прямыми вылетами из Екатеринбурга.

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Наиболее бюджетный вариант отдыха на Пхукете предлагается с отправлением из столицы Урала 25 декабря. Турпакет на 11 ночей в гостиницу Red Planet Patong 3* обойдется 265,7 тыс. руб., питание не включено (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00. – Ред.).

Туры с прямыми вылетами на Пхукет накануне новогоднего праздника дороже. Например, с 29 декабря 11 ночей в отеле S4 Nai Yang Beach Phuket 3* на базе завтраков стоят 317,8 тыс. руб. на двоих.

А отдых продолжительностью 10 ночей с отправлением из Екатеринбурга 30 декабря в гостиницу Arita 3* на пляже Патонг предлагается за 340,5 тыс. руб.

Наиболее бюджетный вариант на Новый год – отдых на курорте Паттайя с прямым перелетом «Аэрофлотом» из Екатеринбурга в Бангкок 27 декабря. Тур на 9 ночей в гостиницу Phu View Talay Resort 3* стоит 235,6 тыс. руб. за двоих.

На 1 тыс. руб. дороже обойдется турпакет в Rita Resort & Residence 3*, доплатив 4 тыс. руб., можно разместиться в Avila Resort Pattaya, а за 248 тыс. руб. – в популярном у российских туристов отеле Pattaya Park.

Согласно предварительному, пока не утвержденному производственному календарю, выходные в новогодние праздники продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Поэтому, чтобы воспользоваться вышеприведенными вариантами туров, работающим гражданам придется брать дополнительно один или более дней отгулов или отпуска.

Ранее мы писали об условиях оплаты, предлагаемых туроператорами при раннем бронировании туров в Таиланд.

В зимнем сезоне – 2024/2025 чартеры из Екатеринбурга на Пхукет заявлены у туроператора Fun&Sun на бортах Red Wings. У Pegas Touristik и Coral Travel полетная программа на лайнерах авиакомпании «Икар». Библио-Глобус отправляет туристов рейсами своего стратегического партнера по туристической авиаперевозке, «Аэрофлота», – на Пхукет, а также в Бангкок, откуда предусмотрен трансфер в Паттайю.