Турэксперт объяснила, почему подорожавшая Турция не теряет популярности

В отелях Турции постоянно улучшается качество обслуживания и именно поэтому направление остается самым популярным среди российских туристов, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, на курортах также сохраняется большое количество районов с очень удобными и чистыми пляжами.

Турция остается самым популярным направлением у россиян, несмотря на ежегодный рост цен. В первую очередь потому, что Турция стремится к европейскому уровню, то есть отели всегда улучшаются, повышается и качество предоставляемых услуг. Также сказывается, что климат там достаточно похож на наш, за исключением повышенной влажности воздуха. В Турции большое количество районов с очень удобными и чистыми пляжами, что очень привлекает туристов с детьми. В отличие от Египта, например, там практически невозможно встретить акул, что важно для особо мнительных людей, — сказала Ансталь.



По словам турэксперта, еще одним преимуществом данного направления является недолгий перелет. Она также напомнила, что помимо пляжного отдыха Турция славится своими историческими достопримечательностями.

Еще один плюс — недолгий перелет. Несмотря на то что сейчас время полета увеличилось из-за введенных санкций, все равно Турция является одним из самых близко расположенных к РФ зарубежных направлений. Зимой туристы посещают не пляжи, а Стамбул. Турция — страна с богатой и древней историей. Вот почему ее так любят россияне, — добавила Ансталь.



Ранее тревел-блогер Евгения Друкер заявила, что летние туры в Гоа стоят гораздо дешевле, чем в Таиланд и на Шри-Ланку. По ее словам, это направление всегда было интересно российским туристам, однако их останавливало отсутствие прямых рейсов. Она подчеркнула, что Индия также интересна для туристов, которые занимаются йогой.