Российских туристов, родившихся в Крыму, не пустили в Грузию

Несколько россиян, ехавших на автобусе турецкого перевозчика Luks Yilmaz из Ростова-на-Дону в Стамбул, развернули на грузинской границе. Причина – дети родились в Республике Крым, которую Грузия не признает. Об инциденте редакции TourDom.ru сообщил очевидец, пассажир этого рейса.

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Автобус выехал из Ростова-на-Дону в понедельник, 9 июля, в 10 утра. По дороге в него подсаживались и туристы из Краснодара. В Стамбул людей должны были доставить через 35–45 часов в зависимости от времени прохождения пограничных формальностей.

В среду автобус долго стоял в очереди на погранконтроле. По словам нашего источника, в «Верхнем Ларсе» все туристы благополучно прошли российскую границу, а вот на пропускном пункте «Казбеги» в Грузии 9 человек из автобуса высадили.

«Со мной рядом сидела мама с тремя маленькими детьми, ехала в Бурсу, где живут ее родители. Их тоже не пропустили в Грузию. Причина – дети родились в Республике Крым, когда она уже вошла в состав России. В Грузии не признали присоединение полуострова и посчитали паспорта ребят недействительными. Поскольку детей не пропустили, мама тоже никуда не поехала».



Те же проблемы и у других высаженных пассажиров.

«Непонятно, как люди будут добираться обратно», – говорит турист. По его словам, при покупке билетов автоперевозчик не предупреждал клиентов, что они могут не пройти границу в каких-то случаях.



Сайт грузинского МИД предупреждает, что в загранпаспорте граждан РФ, въезжающих в Грузию, не должно быть штампов о посещении Южной Осетии и Абхазии. При наличии такой отметки власти Грузии могут обвинить россиянина в незаконном переходе через границу. Гражданину грозит крупный штраф (до 5 тыс. грузинских лари) или лишение свободы на срок до 5 лет.

О том, что в Грузию не допускают россиян, родившихся в Республике Крым после присоединения полуострова к РФ (т. е. детей, родившихся в Крыму после 2014 года), сообщения от МИД не поступало.

"Чтобы уведомление о таких обстоятельствах можно было поставить в обязанность перевозчику, информация о возможном недопуске гражданина в Грузию должна быть где-то официально закреплена. В данном случае такого нет, соответственно и вины перевозчика нет", - говорит юрист Игорь Косицын.



Пассажиры, высаженные из автобуса, скорее всего, не смогут вернуть деньги, уплаченные за билеты: "С учетом того, что услуга уже оказана, рассчитывать на возврат можно только по доброй воле транспортной компании".

При этом виза для въезда в страну гражданам РФ не нужна. Время безвизового пребывания – один год. Для пересечения границы необходим лишь загранпаспорт со сроком действия в течение планируемой поездки.

Ранее TourDom.ru сообщал, что россиян, родившихся на Украине, стали дополнительно проверять в аэропортах при вылете за границу и возвращении в РФ. Таким туристам в туркомпаниях советуют прибывать в аэропорт пораньше, часа за 4 до вылета, а также брать с собой российский паспорт.