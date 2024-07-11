Курорт Castaway Island, Fiji открыл аквапарк в океане

Настоящий аквапарк в океане открыт на роскошном курорте Castaway Island, Fiji сети отелей: OUTRIGGER Resorts & Hotels. Этот захватывающий аттракцион призван подарить гостям уникальные впечатления и больше возможностей для семейного отдыха.

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Новый аквапарк, расположенный за Обезьяньей скалой на живописном Северном пляже, включает батут, водную горку, качели, башню и другие аттракционы. Все элементы отличаются надёжностью конструкций и открыты для посетителей старше 8 лет.

Стивен Эндрюс, генеральный директор Castaway Island, Fiji

«Я уверен, что аквапарк подарит незабываемые впечатления нашим гостям».



Аквапарк открыт ежедневно с 9:30 до 16:30. Гости отеля могут приобрести часовой абонемент за 20 или двухчасовой абонемент за 35 фиджийских долларов. От курорта к аквапарку гостей будут доставлять на катере.

Castaway Island, Fiji – курорт на Фиджи, расположенный на острове Каставаи площадью 174 акра. Он утопает в пышных тропических садах, опоясан белоснежными пляжами, а в лазурных водах океана обитают яркие коралловые рифы. Этот небольшой островок – часть группы коралловых островов Маманута, одного из самых популярных курортных направлений на Фиджи.

Он находится в 30 километрах от побережья главного острова Фиджи – Вити-Леву, где расположен международный аэропорт Нанди. Курорт приглашает отдохнуть у океана в традиционных бунгало с соломенной крышей и сводчатыми потолками, не отказываясь от современного комфорта.

В сотрудничестве с Обществом окружающей среды островов Мамануки гости могут участвовать в посадке кораллов в водах курорта, сохраняя местную экосистему.