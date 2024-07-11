Волгоград и Египет свяжет прямой авиарейс

Первый самолет из города на Волге вылетит 18 июля.

Со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Волгоград журналисты «Городских вестей» сообщают, что с 18 июля город на Волге свяжет прямой авиарейс с Египтом.

Полетная программа открывается туроператором FUN&SUN. Самолеты из Волгограда будут летать в Шарм-Эль-Шейх. Чартерные рейсы станет выполнять египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

Для пассажиров предлагают доступные туры, которые продлятся 10 дней и 11 ночей. Такие рейсы будут совершаться вплоть до 21 октября текущего года. Самолеты будут вылетать из Волгограда в Египет по понедельникам и четвергам в соответствии с утвержденным расписанием, посмотреть которое можно на официальном ресурсе аэропорта.

Сообщается, что время в пути в одном направлении составит 4 часа 45 минут. Авиарейсы будут совершать комфортабельные самолеты Airbus A-321.