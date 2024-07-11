Российская туристка добилась компенсации морального вреда из-за потопа в ОАЭ

Жительница Белгорода обратилась в суд с иском к турагенту и туроператору, чтобы получить компенсацию морального вреда из-за «нравственных страданий», к которым привели проблемы с вылетом из Эмиратов. Ирина Р. просила 70 тыс. руб., однако суд удовлетворил требования частично – в иске турагенту было отказано (он не несет ответственности за реализацию турпродукта), а туроператору придется выплатить женщине 30 тыс. руб., а также раскошелиться на 15-тысячный штраф.

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Все случилось в апреле этого года, когда часть Эмиратов скрылась под водой из-за мощных и продолжительных ливней. Тур, приобретенный за 73 575 руб., должен был состояться с 11 по 17 апреля, а продлился – наперекор желанию самой туристки – до 24 апреля.

Как рассказала Ирина Р. в суде, вечером 16 апреля, за 9 часов до вылета из дубайского аэропорта Аль-Мактум, она выехала на трансферном автомобиле. Однако до воздушной гавани добраться не удалось, не доехала совсем чуть-чуть:

«По пути в аэропорт многие дороги были подтоплены, в Шардже и Дубае образовались заторы на дорогах, правда, их достаточно быстро проехали. Но на расстоянии примерно 5 км от самого аэропорта полиция перекрыла дорогу, ведущую в аэропорт, из-за затопленной проезжей части (уровень воды был более 1 м), на затопленной дороге уже были машины по крышу в воде, и водитель отказался ехать».



В течение 4 часов «ожидания на проезжей части» Ирина и еще два туриста пытались связаться с туроператором. В конце концов туроператор предоставил другую машину-трансфер. Водитель решил объехать затор по объездной дороге (при этом до вылета уже оставалось чуть больше часа), но, как вскоре выяснилось, это было не лучшее решение. Полагая, что сможет проехать огромный затопленный участок дороги, водитель на большой скорости залетел в воду, но машина на середине пути заглохла и автомобиль начал тонуть.

В итоге Ирине, у которой промокли все вещи, пришлось около 6 часов сидеть в погрузившемся в воду авто. Звонки туроператору к результату не привели.

«Мне сказали, что проехать невозможно и нужно ждать, пока откачают воду», – заявила туристка на заседании.



Как говорится в судебном решении, туроператор не предоставил трансфера в аэропорт, как заявлено в приобретенном турпродукте, и не осуществил эвакуацию своих туристов, находящихся в аварийной ситуации:

«Данным бездействием истцу были причинены существенные моральные страдания в виде пережитого ужаса, огромного стресса, паники и страха за жизнь и здоровье».



Однако это была только первая часть драмы. Из большой лужи Ирине все-таки удалось выбраться. Ее поселили в один из отелей Шарджи, а вот в питании ограничили – предоставили только завтрак. Женщина засыпала представителя туроператора просьбами добавить обед или хотя бы ужин, но безуспешно. Да и само вынужденное проживание – из-за массовой отмены авиарейсов из Дубая – получилось очень нервным: туристку, по ее словам, каждый день выселяли из номера и она вынуждена была ждать в холле с вещами по нескольку часов оформления новой брони. Только 23 апреля туроператор оформил своей клиентке авиабилет, а на следующий день она вылетела на родину.

Все эти сведения туристка подкрепила фотографиями, ни турагент, ни туроператор показания женщины не опровергли. В итоге суд пришел к выводу, что туроператор надлежащим образом не исполнил свое обязательство в соответствии с договором и не осуществил надлежащим образом и в полном объеме трансфер до аэропорта. При этом доказательств того, что невозможность исполнения обязательств по трансферу является объективной, ответчиком не представлено, сказано в судебном решении:

«Из материалов гражданского дела не следует, что проливные дожди, резкое ухудшение погодных условий лишило ответчика возможности обеспечить трансфер для истца с привлечением иных водителей с объездом подтопленных участков дорог».



В результате Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил иск о компенсации морального вреда – в размере 30 тыс. руб. Также туроператора оштрафовали на 15 тыс. руб., поскольку в добровольном порядке до подачи иска в суд требования истца не были исполнены. Правда, в ходе процесса выяснилось, что за день до вылета туристка все-таки получила 20-тысячный перевод от туроператора. Эту сумму из размера компенсации в итоге вычеркнули.