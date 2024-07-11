Туристу отказали в оплаченном перелете в Японию

По следам нашей публикации о неподтверждении дешевого авиабилета из Москвы в Лиссабон редакция получила новый сигнал от подписчика тг-канала «Крыша ТурДома».

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На сайте крупного онлайн-агрегатора турист обнаружил выгодный вариант стыковочного перелета в Японию на даты своего отпуска – из Москвы в Токио комбинацией рейсов двух ближневосточных авиакомпаний за 25 тыс. руб. туда и обратно, что в разы дешевле других предложений по этому направлению. Перешел на сайт продавца – билетного агента, оплатил заказ, получил маршрутную квитанцию.

«Я убедился в наличии броней на сайтах перевозчиков. Однако через некоторое время они перестали отображаться. В кол-центре авиакомпании обескуражили: билет аннулирован вашим агентом», – пишет турист.



Продавец же, в свою очередь, ссылается на технический сбой со стороны поставщика – одна из авиакомпаний, задействованных на маршруте, загрузила в GDS (глобальную систему дистрибуции. – Ред.) ошибочный тариф, который автоматически отобразился у билетного агента.

Туристу предложили возврат денег, однако он намерен в судебном порядке добиваться более значимой компенсации.

Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, шансы в суде есть. Аналогичные решения уже были, суд может обязать предоставить перевозку по изначально заявленной цене, несмотря на техническую ошибку. Требования нужно предъявлять продавцу – билетному агенту, который получил оплату. А тот, в свою очередь, должен решать вопрос с авиакомпаниями.

Напомним, некоторые туристы, купившие в октябре прошлого года авиабилеты в Таиланд по ошибочно выставленным нацперевозчиком низким ценам, не согласились с предложенной компенсацией за аннуляцию - скидкой 30% на будущие бронирования. Они обратились в суд. На сегодня известно как минимум о двух решениях в пользу истцов.