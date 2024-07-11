Греческие курорты уступили значительную часть своих туристов

За последние два года такие греческие острова, как Пелопоннес и Миконос, потеряли около трети отдыхающих за два года. Им все сложнее конкурировать с качеством услуг, которые предоставляют в Турции и Испании.

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Уже второй год подряд такие известные туристические острова Греции, как Миконос и Санторини, испытывают серьезный отток туристов. Об этом сообщило издание Pronews. Примерно на 40% сократился туристический поток на острова Пелопоннес и Халдикия. Увеличением числа туристов может похвастаться только столица Греции – Афины.

Многие отдыхающие предпочитают проводить свой отпуск на курортах Турции и Испании, где качество услуг значительно выросло за последние годы. Турцию с начала года посетило уже более 40 млн туристов из разных стран.

Для Греции такая динамика особенно болезненно ощущается, так как туристическая сфера является одной из важных отраслей экономики.

Ранее отмечалось, что выросшие цены на отдых в Турции сделали ее курорты недоступными для многих россиян. В связи с этим туристы из России стали гораздо чаще покупать туры в Египет.