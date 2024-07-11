Турэксперт рассказал о преимуществах индийского курорта Гоа

Летние туры в Гоа стоят гораздо дешевле, чем в Таиланд и на Шри-Ланку, заявила в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, консультант по путешествиям Евгения Друкер. По ее словам, это направление всегда было интересно российским туристам, однако их останавливало отсутствие прямых рейсов. Она подчеркнула, что Индия также интересна для туристов, которые занимаются йогой.

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"Это направление сравнимо с Таиландом и Шри-Ланкой, но было даже более популярным, так как Индия всегда была более бюджетной. Кроме того, Индия интересна для туристов, которые занимаются йогой. Летом туры туда стоят гораздо дешевле", — рассказала Друкер.



По словам турэксперта, после возобновления прямых рейсов в Гоа, безусловно, будет приток туристов. Как отметила Друкер, сезон там начинается осенью и длится всю зиму. Она подчеркнула, что в летний период на Гоа сезон дождей, но сохраняется тепло.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что россиянам стоит посетить в Турции такие безумно красивые места, которые не всегда указаны в путеводителях, как подземный город Деринкую, Памуккале и античное место Сиде. По ее словам, Стамбул интересен не только всем известными Галатской башней и площадью Таксим, но и своими улочками.