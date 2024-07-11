В АТОР сообщили о росте спроса на Египет среди российских туристов

В этом году россияне активнее выбирают Египет для традиционного летнего отпуска, спрос на курорты этой страны вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В отрасли отмечают, что 2024 год может стать для Египта рекордным по количеству туристов за последние несколько лет.

В структуре продаж компаний Египет сейчас второй, на первом месте традиционно летняя Турция.

В целом россияне потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей, об этом заявили 28% опрошенных, следует из исследования «Ренессанс Страхования».

Еще 24% признались, что уже потратили или потратят 300–400 тысяч рублей, 6% заложили на отпуск 400–500 тысяч рублей, а 2% — свыше 500 тысяч рублей. Отмечается, что расходы учитывались на семью, а не на одного человека. Самыми массовыми направлениями для отдыха в этом сезоне стали Турция (31%), Египет (22%) и Таиланд (20%), передает «Радиоточка НСН».