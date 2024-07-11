Air France подразнила российских туристов фейковыми билетами из Москвы в Париж

Прямые авиабилеты во Францию из Москвы неожиданно для себя обнаружили туристы на российских агрегаторах. Система предложила пассажирам купить перелет в Париж на лето 2025 года рейсами Air France. Отображались эти маршруты и в системе бронирования на сайте авиакомпании. Цены на раунд-трипы начинались от 53 тыс. руб.

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Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сразу догадались, что на сайте авиакомпании возникла какая-то ошибка. Лишь единицы предположили, что перевозчик все же решился на возобновление полетной программы, загрузил билеты в систему и просто официально о старте продаж ещё не объявил.

Когда новость разошлась в соцсетях и СМИ, французский перевозчик поспешил сообщить, что все это ошибка:

«Рейсы Air France в Москву и из нее на данный момент приостановлены. Возможно, билеты временно отображались, но эта проблема уже решена».



Напомним, что Air France прекратила полеты в Россию с февраля 2022 года, как и еще ряд крупных европейских перевозчиков

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания KLM возобновила продажу билетов из Амстердама в Москву и Питер, неожиданно забыв про санкции.