«Не верьте страшилкам!»: российские туристы рассказали о новых странах для путешествий

Этим летом россияне открыли для себя новые направления для путешествий: дорогой Казахстан, гостеприимный Афганистан, стереотипный Иран и даже Северную Корею.

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Закрытые границы и усложнившиеся пути перелетов заставляют россиян искать новые направления для путешествий, а туроператоров – предлагать необычные маршруты и путевки. Так, среди набирающих популярность стран сегодня оказались Казахстан, Шри-Ланка и даже КНДР.

Сезон отпусков выходит на пик, больше всего путешествий традиционно приходится на конец июля и август. По данным АТОР, этим летом за границей отдохнут 5,6 миллиона российских туристов - на 16% больше, чем год назад.

Так, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян заявил, что выездной туризм находится на подъеме, в том числе из-за укрепления рубля, передает «Комсомольская правда».

Монголия для блогеров, Шри-Ланка для души

Сегодня все больше стран заявляют о намерениях открыть для российских туристов прямое авиасообщение. Разумеется, на фоне санкций и политических ограничений открывать дорогу российским туристам готовы не все континенты, точнее, не готовы в Европе. А Азия, Африка и Южная Америка, пользуясь случаем, вполне готовы привлекать туристов из России.

Например, Россия и Монголия активно обсуждают увеличение числа рейсов. В частности, в повестке транспортных ведомств стоит вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Кроме того, ожидается запуск рейсов российского авиаперевозчика Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор.

При этом это направление пока необычно для отрасли. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН заявил, что сегодня нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию, подобные поездки интересуют только тревел-блогеров.

«У нас пока нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию. Если есть, это тревел-блогеры, частным образом это все происходит. Как люди у нас летают в Турцию или Египет, такого нет. Будем надеяться, что возросший интерес приведет к тому, что Монголия будет использоваться не только как хаб. От одной договоренности прорыва не будет, нужно, чтобы туроператоры были заинтересованы», - объяснил он.



До этого издание Lonely Planet назвало Монголию самой интересной страной для путешествий в 2024 году. Индия заняла второе место в этом рейтинге, а Марокко – на третьем.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН подтвердил, что россияне пока не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.

«На сегодняшний день ни Монголия, ни Марокко не интересны россиянам, так как в Марокко рейсы только из Москвы, а в Монголию – из Иркутска. Что еще якобы интересно? Индия? Это да, интересно. Но намного интереснее россиянам полететь на Кубу или в Венесуэлу, Тунис в разы популярнее Марокко. Жители России еще активно летают в Китай, Шри-Ланку, Таиланд. Все это в разы интереснее Марокко и прочих», - отметил эксперт.



Так, впечатлениями от поездки на Шри-Ланку недавно поделилась жительница Тюмени, которая выбралась в отпуск вместе с подругой.

Россиянка рассказала изданию 72.RU, что тур на 12 дней им обошелся в 270 тысяч рублей. Перелет был организован через Москву, добираться пришлось восемь с половиной часов.

По словам туристки, сам остров напоминает контактный зоопарк. На дорогах встречаются слоны, всюду можно столкнуться с павлинами и болтающимися на деревьях обезьянами. Она также предупредила, что в некоторых частях острова в это время возможны дожди. Не впечатлила туристок местная острая еда, а также инфраструктура, которая не очень рассчитана на рост числа гостей в стране. Зато девушки смогли насладиться морепродуктами и фруктами, а также незабываемой природой.

Дорогой Казахстан, гостеприимные Афганистан и Пакистан

Еще одна любительница острых ощущений поделилась нюансами летнего отпуска в Казахстане. Россиянка вместе с мужем отправилась в отпуск на автомобиле, пересекая границу недалеко от Кургана.

Пара посетила озеро Боровое, расположенное в городе Бурабай, но из-за холодной воды купание в озере было несколько некомфортно. А вот Астана произвела впечатление на туристов, город соотечественники сочли современным, но при этом настоящим садом.

Основным недостатком отдыха в Казахстане женщина назвала высокие цены, хотя ассортимент товаров оказался схожим с российским. Также она добавила, что в Казахстане широко распространено общение на русском языке, передает издание 72.ru.

Другой российский путешественник побывал в Пакистане и рассказал об этом в своем блоге в «Дзен».

«Пакистан удивляет постоянно и буквально каждую минуту, за каждым углом в городе и каждый километр в дороге», — описал свое путешествие турист.



Он отметил, что местные жители отлично разговаривают на английском, по прибытии туристам предлагают алкоголь, несмотря на мусульманские традиции.

Он также обратил внимание на то, что пакистанскую визу до сих пор заполняют от руки. По этому показателю он понял, что пока туристов в Пакистане не так много, его виза была лишь 778 по счету.

А вот британский блогер Киран Браун этим летом побывал в Афганистане, передает Daily Star.

Парень провел в Афганистане восемь дней и признался, что постоянно сталкивался с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) на контрольно-пропускных пунктах. Он отметил, что никаких проблем у него не возникло, в стране очень уважают туристов, «и мужчин, и женщин».

По итогу поездки, он все-таки подметил, что переживал за свою безопасность, несмотря на любезность военных. Поездку он оценил положительно, но повторить незабываемый опыт пока не планирует.

В АТОР же настоятельно рекомендуют обратить внимание на Иран. Так, вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян отметил, что российские туристы во многом имеют неверные и стереотипные представления об этой стране.

«Я буквально на днях общался с одним из своих туристов, побывавшем в Иране. Он говорит: «Ты понимаешь, впечатления от страны в массовом сознании абсолютно неправильные. Иран – это красиво, самобытно, каждый из городов имеет свою культуру, архитектуру. Очень добрые люди, все открыты, все тебя приглашают в свой дом. Гастрономия – это отдельный пункт: в каждом регионе своя кухня. И самое главное, никто за тобой не ходит, не следит, никто мою жену не заставлял надевать хиджаб: просто прикрой волосы платком, соблюдай местные приличия», - рассказал он.



По его словам, одним из плюсов иранского направления остаются относительно недорогие перелеты: билеты стоят в среднем 15-17 тысяч рублей.

Олени вместо мифов: россияне открыли Северную Корею

Самым обсуждаемым и загадочным туристическим направлением сезона стала Северная Корея. Недавно губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в июле начнут следовать пассажирские поезда между Владивостоком и северокорейским Расоном. При этом, по данным СМИ, за девять месяцев путевки в КНДР подорожали в среднем на 15%, недельный отдых там стоит 100 тысяч рублей на человека.

Северную Корея посетили уже около тысячи российских туристов, при этом сейчас нет какого-то бума на это направление, заявила в интервью НСН председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева.

«Если лететь в Пхеньян на самолете, отдых обойдется ориентировочно в 950 долларов в неделю, сам билет до 60 тысяч рублей и 350 долларов обслуживание. Если говорить про приграничный поезд, я лет 10-15 назад его "открывала", это отдых у моря, примерно те же цифры. Не могу сказать, что сейчас идет какой-то бум и рост. Но в КНДР уже слетало практически 1000 человек с учетом зимнего периода, горнолыжки и сейчас», - сказала Кудрявцева.



При этом она призвала не верить «страшилкам» об отдыхе в Северной Корее.

«Сама по себе страна интересная. Все мифы о Северной Корее, что она такая-сякая, надо развеять. Это динамично развивающаяся страна, принимают туристов они очень хорошо. Отели шикарные, на разные категории, есть и четыре, и пять звезд. В приграничном с Приморским краем Раджине есть и национальные парки, и оленьи фермы, и парк цветов, так же как в Пхеньяне. Море чистое, пляжный отдых шикарнейший – отели стоят в ряд вдоль всего побережья. Можно сравнить с Турцией и Египтом, все по высшему пилотажу», - заключила собеседница НСН.



Также за российских туристов начнут бороться более привычные для россиян Сейшелы и Гоа.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа, а со 2 октября – на Сейшелы.

Недельный отдых на Гоа обойдется россиянам в 75-80 тысяч рублей на одного человека, курорт остался «дешевым», но преобразился и для более состоятельных туристов, рассказал в беседе с НСН гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.

По его словам, прямые рейсы на Сейшелы удешевят перелеты в сезоны низкой активности, сегодня цены на авиабилеты стартуют от 80 тысяч рублей на одного человека.