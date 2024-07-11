Провал туризма в Греции связали с потерей интереса у россиян

На самых популярных туристических островах Греции Миконосе и Санторини второй год подряд фиксируется весьма заметное падение посещаемости, пишет издание Рronews. Власти сообщают, что такая тенденция отмечена и на островах Восточного Эгейского моря, Пелопоннесе и Халдикии. По последним данным, страна лишилась около 40% туристов. Из них россияне составляют почти девять миллионов человек.

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Рост числа туристов отмечается только в Афинах, сообщает издание. Но они оставляют в стране очень мало денег, так как предпочитают краткосрочную аренду жилья через сервис Airbnb. По мнению авторов статьи, туристы перебрались в Испанию и Турцию, которая за последние пять лет значительно улучшила свои туристические услуги. В 2024 году ее уже посетили более 40 миллионов путешественников. Журналисты подчеркнули, что пока греческие власти делают резкие заявления в отношении России, в Турцию в текущем году приедет девять миллионов россиян. При этом, туризм в Греции является главным экономическим ресурсом.

Турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин ранее рассказал о низкой загрузке отелей в стране. Представители туристического сектора Турции боятся потерять российских туристов на фоне высоких цен, сказал он. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из РФ привел к тому, что отельеры стали снижать цены. В то же время, как отмечает аналитик, ежегодно доходы его страны от туризма составляют не менее $50 млрд. Чтобы их сохранить, нужно повысить обменные курсы, но правительство пока этого не допустит, так как это раскрутит и без того сильную инфляцию, отметил Беюкшахин.