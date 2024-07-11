В Таиланде стартовал гастрономический фестиваль Amazing Food Festival 2024

Гастрономические традиции давно стали визитной карточкой Таиланда — причем, не только высокая кухня, но и аппетитный стритфуд, снискавший особую популярность у гостей из других уголков планеты. Туристическое управление Таиланда организовало проведение Amazing Food Festival 2024, который станет еще одним способом подчеркнуть богатое разнообразие кулинарных достижений королевства. И, конечно же, дополнительно укрепить статус Таиланда как одного из популярных международных направлений для фуд-туризма.

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Фестиваль проходил на Пхукете с 5 по 7 июля в торговом центре Central Phuket — но это лишь первое мероприятие из перечня. Он продолжится в Чианг Мае, где запланированы дегустации и кулинарные шоу с 20 по 22 июля в ТЦ Central Festival Chiang Mai, а позже — в провинции Прачуапкхирикхан с 10 по 12 августа на пляже Хуа Дон в Хуа Хине.

Для прошедшего в Central Phuket мероприятия было выбрано название Good Food Good Vibes — здесь можно было не просто познакомиться с тайской кухней, но и узнать больше о самобытной кухне острова. Его открытие посетили: руководитель Туристического управления Тхапани Киатпхайбул, губернатор Пхукета Сопхон Суванрат и заместитель министра туризма и спорта Пхонпум Випаттипумипратес.

Тхапани Киатпхайбул, руководитель Туристического управления

«Фестиваль стал частью разработанной Правительством концепции Ignite Tourism Thailand, рассчитанной сразу на несколько механизмов повышения популярности Таиланда у туристов. Одно из пяти ключевых направлений стратегии — мероприятия Must Eat, которые стимулируют путешественников изучать кухню разных регионов королевства. Гастрономические туры, в свою очередь, скажутся благоприятным образом на местной экономике».



В течение трех дней на Пхукете можно было продегустировать фирменные блюда региональной кухни из меню местных ресторанов и закусочных, отмеченных звездами Мишлен. В программу также вошли кулинарные шоу от победителя Star Chef Thailand Биг Пхурипата Джайвираттанакула, шеф-повара Cold Kitchen Hilton Bangkok Grand Asoke Као Вайо Нисатчанакана и многих других начинающих шефов и поваров из сообществ Бан Банг Ронг и Банг Тао-Чернг Талай. Не обошлось без музыки — были запланированы выступления Chart Suchart, Getsanova, Earth Patravee, Off Pongsak, Tangmo The Voice и Zani Nipaporn.

В каждой из локаций, где будет проходить фестиваль, будут установлены локальные стенды с продукцией местных художников и ремесленников, а также стенд премии Thailand Tourism Awards, где будет представлена информация о предприятиях, придерживающихся принципов устойчивого развития. Собственно, само мероприятие также призвано привлечь внимание к экологическим проблемам — на время проведения фестиваля по всем локациям будут установлены станции сортировки отходов.

По словам руководителя Туристического Управления Таиланда Тхапани Киатпхайбул ожидается, что Amazing Food Festival 2024 привлечет не менее 50 000 посетителей.