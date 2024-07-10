В Турции могут создать туристическую полицию для контроля цен на курортах

Турбизнес Турции обеспокоен жалобами иностранцев на завышенные цены в курортных магазинах. По мнению председателя совета директоров Akbaldan Tourism Мурата Акбала, пора принимать меры и внедрять туристическую полицию, которая будет проверять торговые точки.

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«Вызывает тревогу тот факт, что туристы часто обсуждают в соцсетях непомерные цены. Некоторые иностранцы пишут, что покупают здесь мороженое в среднем за 20 фунтов и банку колы – за 250 лир. Это действительно очень дорого. Мы должны понимать, какой ущерб наносит такая политика отрасли в долгосрочной перспективе. Нужно действовать сообща, чтобы положить этому конец. В частности, необходимо создать туристическую полицию и тщательно контролировать продавцов товаров и услуг. Туризм – это наш прямой доход в иностранной валюте, и нужно делать все необходимое для его сохранения», – заявил Мурат Акбал.



Стоит отметить, что в Турции, несмотря на рекордные показатели статистики по турпотоку, заполняемость отелей в разгар сезона ниже ожидаемой. Отельеры предполагают, что теперь отдыхающие все чаще отдают предпочтение экономичным гостиницам вместо привычных комплексов, работающих на «все включено». Ситуацию могло бы отчасти спасти снижение стоимости размещения, однако рост издержек из-за инфляции выступает для этого существенным препятствием.