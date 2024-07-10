Туристу не повезло с покупкой дешевого авиабилета

Турист поделился с нашей редакцией неудачным опытом бронирования дешевых авиабилетов.

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У Елизаветы запланирована на осень поездка в Португалию. На одной из онлайн-площадок она заметила очень привлекательный по цене вариант перелета – авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы в Лиссабон с удобной стыковкой в Стамбуле.

«Большинство предложений на мои даты стоят порядка 100 тыс. руб. за рейс туда и обратно. А здесь тариф втрое ниже – всего 31,8 тыс. руб. Я подумала: как же мне повезло с такой суперскидкой! Немедленно забронировала и оплатила билеты», – пишет турист.



В личный кабинет пассажира и на электронную почту пришло подтверждение о поступлении денег и маршрутная квитанция. Однако радость от выгодной покупки длилась недолго. Через непродолжительное время статус заказа изменился на «отменен».

Мы связались с компанией – продавцом авиабилетов. Там пояснили: произошел технический сбой на стороне поставщика – авиаперевозчика. В систему глобальной дистрибуции (GDS), из которой агенты по продаже получают предложения в автоматическом режиме, загрузился ошибочный тариф. При выписке билетов авиакомпания цену не подтвердила. Такое нечасто, но случается. В компании заверили, что массовых жалоб на отзыв бронирований у них в этот день не было, сбой единичный. Клиенту обещано в кратчайшие сроки вернуть деньги.

Туристам рекомендуется не «покупаться» на чрезмерную дешевизну, с осторожностью относиться к предложениям, цена которых в разы ниже среднерыночной. Иметь в виду, что такая бронь может не подтвердиться, если выявится техническая ошибка при выставлении тарифа.

Напомним, в октябре прошлого года «Аэрофлот» продал более 3 тыс. билетов из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд) очень дешево, за 8–20 тыс. руб. Через несколько дней нацпер их аннулировал, а деньги вернул покупателям. Нереально низкие цены авиакомпания

объяснила человеческим фактором – недосмотром со стороны сотрудника, который выкладывал тарифы в систему бронирования. Пассажирам предложили компенсацию – скидку 30% на будущие бронирования. Большинство приняло такие условия, но некоторые решили добиваться более значимых компенсаций через суд. На сегодня известно как минимум о двух решениях в пользу истцов.