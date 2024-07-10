В Турции зафиксированы массовые протесты против «оккупации пляжей»

В Турции на курортах начались массовые протесты против захвата пляжей отелями и другими организациями. Об этом сообщает «Турпром», ссылаясь на заявление Рабочей партии республики.

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«Протестующие требуют, чтобы пляжи, находящиеся в государственной собственности, были открыты для всех. И пока вопрос не решится, митинги продолжатся», – говорится в сообщении.



Представители партии резко осудили тех, кто занимает пляжи, закрывая доступ для обычных граждан.

Протесты, в частности, проходят в городе Фоча на побережье Эгейского моря. Местные журналисты сообщают, что кафе и рестораны организуют свои зоны, устанавливая шезлонги и зонты по всему пляжу, что мешает свободному передвижению людей. Эти действия, по мнению протестующих, нарушают Конституцию республики, которая гарантирует «право на свободу передвижения».

Активисты, участвующие в протестах, требуют принятия мер против таких организаций, чтобы обеспечить доступ к пляжам для всех желающих.

Ранее сообщалось, что в Турции могут ввести регулирование в вопросе о чаевых для персонала. Ожидается, что чаевые включат в чек при оплате банковской картой.