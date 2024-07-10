Туристы из России принесли экономике Таиланда $2,5 млрд в 2023 году

Российские туристы по итогам 2023 года принесли экономике Таиланда доход в размере $2,5 млрд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в туристическом управлении королевства.

"Что касается доходов, полученных от российских туристов в 2023 году, когда Таиланд посетили 1,48 млн россиян, то они составляют 93,3 млрд батов ($2,5 млрд)", - сказал представитель управления.



Общий объем дохода таиландской туристической отрасли в прошлом году после того, как страна приняла более 28 млн иностранных гостей, составил 1,2 трлн батов ($33 млрд).

Таиланд рассчитывает на прибытие в этом году 40 млн иностранных туристов, которые могут принести доход в размере 2,3 трлн батов ($60 млрд). В таиландском министерстве туризма и спорта выразили заинтересованность в увеличении количества чартерных рейсов, благодаря которым будет установлено авиасообщение с новыми городами на потенциальных рынках, в том числе в Китае и России.

Генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков ранее в беседе с корреспондентом ТАСС спрогнозировал, что до конца года Таиланд посетят порядка 1,7 млн российских туристов, что станет повторением самого высокого показателя, зафиксированного по итогам 2013 года. В то же время, по его словам, российские авиаперевозчики на предстоящий высокий сезон, который начнется в ноябре и продлится до апреля, планируют общий объем авиаперевозки пассажиров на уровне равном или выше показателей прошлого года, когда в Таиланд каждую неделю прибывали по 45-55 тыс. российских туристов.

Согласно официальным данным, с начала текущего года Таиланд посетили 940 тыс. граждан России, которые занимают пятое место по численности среди других зарубежных гостей. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. Китай занимает в общем зачете первую строчку - более 3,6 млн туристов, на втором месте находится Малайзия (2,5 млн), на третьем - Индия (1,1 млн), на четвертом - Южная Корея (965 тыс.).