«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гоа

Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus А330, полёты будут выполняться два раза в неделю. В компании сообщили, что вылеты из российской столицы планируются по вторникам и субботам.

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«Аэрофлот» традиционно реализует программу полётов на популярный курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе — с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха», — добавили в авиакомпании.



Отмечается, что обратные рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.