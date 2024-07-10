Жители курортов Турции протестуют против захвата отелями пляжных территорий

На курортах Турции местные активисты устроили массовые протесты против засилья на береговой линии частных отелей и организаций и оккупации ими пляжных территорий. Рабочая партия Турции (TIP) поддержала эту акцию, осудив действия тех, кто захватывает пляжные зоны, лишая общественность доступа к ним.

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Такие протесты проходят на побережье Эгейского моря в провинции Измир. Издание Turkiye Turizm сообщило, что пляжные заведения устанавливают свои шезлонги и зонтики повсюду, создавая препятствия для передвижения людей и общественного отдыха, что, в конце концов, переполнило чашу терпения местных жителей.

Согласно заявлению TIP, где указывается на государственную собственность пляжей, подобные действия идут в разрез с конституцией страны, правом на свободу передвижения.

Представители Рабочей партии настаивают на том, что местные и центральные власти Турции несут ответственность за этот незаконный захват и требуют принять меры для восстановления общественного доступа к пляжам. Сообщается, что акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что египетские курорты завоевывают все большую популярность среди собирающихся на отдых россиян, которые начинают терять интерес к Турции из-за «неподъемных» цен.