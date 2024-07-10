С туристов требуют новые анкеты на шенген с третьим полом

Туристы, самостоятельно подающие документы на оформление шенгена, в эти дни сталкиваются с трудностями. Придя в визовый центр с заранее оформленной анкетой, они узнают, что им требуется заполнить сведения повторно на бланках нового образца.

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Изменения ввели сразу несколько стран, выдающих документы для въезда в Европу. Наиболее популярное направление у наших туристов – Италия. Здесь новые анкеты шокировали заявителей: в бланке добавили третий пункт в графе «пол». Теперь, помимо вариантов «мужской» и «женский», есть еще и «иное». Такое нововведение дел крайне удивило туристов.

Требуют новые анкеты и в визовом центре Венгрии, который также остается лояльным к россиянам. Там пока что с полом все в порядке. Но старый бланк не примут. Самые ощутимые изменения произошли у болгар – здесь анкета увеличилась с трех до пяти страниц.

Туристам, которые собираются подавать документы на визу в Европу в ближайшие дни, рекомендуют заходить на сайты визовых центров перед визитом и проверять актуальные требования. Велика вероятность, что новые бланки введут и другие страны.