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Отдыхающие летом на Шри-Ланке россияне оказались в полупустых отелях

Отдыхающие летом на Шри-Ланке россияне оказались в полупустых отелях – сейчас на острове сезон дождей, поэтому поток иностранных гостей минимален. Редакция обобщила информацию о правилах въезда в страну, сравнила стоимость авиабилетов и туров на июль и новогодние праздники.

Отдыхающие летом на Шри-Ланке оказались в полупустых отелях
© tourdom.ru

Шри-Ланка: безвиз до особого распоряжения

С начала лета Шри-Ланка предоставила россиянам бесплатные визы на 30 дней – такой режим действует до особого распоряжения. По прилете в аэропорт туристам необходимо подойти к киоску иммиграционной службы и получить разрешение на въезд в страну. В правительстве обсуждают целесообразность продолжения такой практики для граждан России.

После введения в апреле новой визовой системы власти страны уже несколько раз вносили изменения в туристические визы. По состоянию на 9 июля иностранцы могут оформить eVisa на 30 дней (однократную) за 40 долларов (для россиян бесплатно) или разрешение на 6 месяцев с лимитом пребывания 60 дней (неоднократный въезд) за 75 долларов. Дополнительная плата за обслуживание – 10–18 долларов, есть и другие банковские комиссии.

Согласно официальным требованиям, туристам нужен паспорт, действительный от полугода с даты въезда, распечатанная копия письма об одобрении электронной визы и обратный билет.

Шри-Ланка из Москвы: прямые рейсы летом

Летом из Москвы прямые рейсы выполняет «Аэрофлот» из Шереметьево в Коломбо – 2 рейса в неделю. С октября компания планирует увеличение количества вылетов. Для примера стоимости посмотрели на отправление 21 июля с возвращением 29-го – цена одного кресла от 83 тыс. руб. с ручной кладью 10 кг, доплата за багаж – 15 тыс. руб. Перелет занимает менее 9 часов.

Из Домодедово туда-обратно на эти же даты можно улететь за 58 тыс. руб. с багажом – на рейсах Air Arabia со стыковкой в Шардже. Расчетное время в дороге – около 11 часов.

На новогодние праздники, если покупать билеты уже сейчас, у «Аэрофлота» round trip 22 декабря – 3 января – от 75 тыс. руб. с ручной кладью. И около 70 тыс. – за место на самолетах Air Arabia из Москвы.

Шри-Ланка – 2024: туры летом

Летом на Шри-Ланку туры из Москвы предлагает несколько туроператоров на прямых и стыковочных рейсах. На предпочитаемом россиянами юго-западном побережье турпакеты в «пятерки» в июле стоят 150–200 тыс. руб. для 2 человек.

К примеру, в районе Калутара от 173 тыс. руб. на двоих в отеле Jie Jie Beach By Jetwing 5* – на 8 ночей с завтраками и ужинами и вылетом из столицы 25 июля.

На курорте Унаватуна в отеле Cantaloupe Levels 5* – от 177 тыс. руб. за 2 человек только с завтраками также на 8 ночей и отправлением 25 июля.

На северо-восточном побережье Шри-Ланки в курортном местечке Тринкомали стоимость тура – от 273 тыс. руб. в отеле Jungle Beach Resort 5* с 25 июля. В пакет входит номер на двоих на 7 ночей с завтраками и трансфером из аэропорта Коломбо, расстояние – около 270 км.

Тур на Шри-Ланку: зимние цены

Туроператоры рекомендуют не откладывать заказ туров на пиковые даты зимой – отели Шри-Ланки дают скидки до 50% по раннему бронированию. На высокий сезон полетные программы из ряда городов запланировали Fun&Sun, Anex, Библио-Глобус. Активно работать с этим направлением планируют также PAC Group, Space Travel, «Пантеон», «Интурист».

В поисковике туров отдых в отеле Riu Sri Lanka Ahungalla 5* в Хиккадуве с 20 декабря – от 363 тыс. руб. на 9 ночей для 2 человек на «все включено». Прямой перелет с Red Wings из Домодедово в аэропорт Маттала.

Стоимость тура в гостиницу Cinnamon Bey 5* в Бентоте – от 441 тыс. руб. с 26 декабря на 8 ночей. В турпакет для 2 туристов входят завтраки и вылет из Внуково в Коломбо через Дубай. За новогодний ужин надо будет доплатить около 29 тыс.

Погода на Шри-Ланке

Погожие и дождливые периоды на Шри-Ланке определяют муссоны – в летние месяцы ветра дуют с океана, неся дождевые облака на юго-западное побережье, в зимний период сильные ветра портят погоду на северо-востоке острова. При этом температура воздуха на побережье круглый год около 30 °C днем, а в горных районах – на 5–10 градусов ниже.

На юго-западе расположены самые популярные курорты, среди которых – Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Мирисса. С ноября по март – высокий сезон. В летнее время также бывает немало солнечных дней, а дожди чаще идут вечером-ночью. С мая по сентябрь – лучшее время для поездки на курорты Тринкомале и в другие районы на северо-востоке.

В третью декаду июля в Хиккадуве, к примеру, ожидают переменную облачность с небольшим уровнем осадков. Дожди и солнце синоптики прогнозируют и в августе согласно многолетним наблюдениям.

Отдыхавшие в отеле Riff Hikkaduwa в середине июня туристы рассказали в телеграм-канале, посвященном Шри-Ланке, что из 11 дней дождь был в 6 из них – по «15 минут, сильный, тропический, по вечерам». «Мы в Унаватуне сейчас, погода меняется каждые полчаса: то жара и солнце, то внезапная гроза с ливнем», – отчитались 5 июля в паблике.

Валюта на Шри-Ланке и карты UnionPay

Приезжая на остров, россияне для безналичных платежей используют карты UnionPay от нескольких российских банков. В частности, оплата проходила через терминалы Commercial Bank, Global Payments, Bank of Ceylon.

В Унаватуне туристы расплачивались рублевой картой «Голд» Газпромбанка в отеле Araliya Beach. Карта Примсоцбанка прошла в Food city на курорте Ахунгалла. В крохотном чайном магазине и небольшом ресторане принимали пластик Россельхозбанка.

Известно, что наличные рупии снимали в банкоматах таких банков, как Commercial Bank, Hatton National Bank, HSBC.

В аэропорту Коломбо – обменные пункты от нескольких банков, которые выдают чек о проведенной операции. Только с этим документом принимают обратно оставшиеся шри-ланкийские рупии.

Традиционные обменники можно найти не во всех небольших населенных пунктах, как и отделения банков, где меняют валюту. В туристических районах доллары и евро обменивают на рупии в лавочках и ювелирных магазинах, уличных турагентствах, каких всегда достаточно рядом с отелями. В соцсетях есть объявления частных менял, которые предлагают местные деньги за перевод на их российские карты наличных рублей.

Отдых за границей
Международный аэропорт Внуково
Аэропорт Шереметьево
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