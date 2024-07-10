В китайском Фуюане затопило дорогу к популярной достопримечательности

Путь, который ведёт к Площади Восточного полюса, оказался в воде. Причина – подъём уровня рек Амур и Уссури.

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Площадь Восточного полюса (площадь Солнца) под Фуюанем затопило. Подъездной путь почти полностью находится под водой. Затоплена также парковка перед входом на саму площадь. Ведутся укрепительные работы. Кадры с места событий появились в китайских соцсетях, сообщает телеграм-канал Biang.ru

Площадь Восточного полюса находится в месте впадения одной из проток Амура в реку Уссури. Справа от достопримечательности расположен российский берег реки Уссури, а слева – остров Большой Уссурийский.

Саму площадь закрыли для туристов с 5 июля из-за подъёма воды в пограничной реке Уссури. Как сообщает Административный комитет китайской части острова Большой Уссурийский, в рамках мер по борьбе с паводком на туристическом объекте, власти использовали 2000 мешков с песком, 17 машин, 4 экскаватора и 20 моторных лодок.