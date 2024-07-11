Визовый центр Испании восстановил работу сайта после сбоя

Туристам вернули возможность нормально пользоваться сайтом визового центра Испании. Накануне там ввели новую опцию, из-за которой портал записи на подачу документов для желающих получить шенген перестал подавать признаки жизни.

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Компания оперативно отреагировала на шквал претензий, поступивших от туристов и визовых агентств. Единственно правильным решением, которое помогло оперативно восстановить работоспособность системы, стала отмена онлайн-оплаты сервисного сбора.

Технические проблемы совпали с раздачей слотов на период с 15 июля по 2 августа. Как утверждают в визовых агентствах, большую часть свободных мест после восстановления работы сайта заявители успели разобрать. Консулы Испании остаются одними из самых лояльных среди европейских стран по отношению к россиянам. Они продолжают выдавать мультивизы на неплохие по существующим меркам сроки. Также туристов привлекает более короткое время оформления шенгенов, чем у Франции и Италии, – есть случаи выхода готовых виз из консульства в течение 2 недель после подачи.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам из Питера отменили подачу на испанский шенген по живой очереди.