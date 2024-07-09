Туры в Турцию с вылетом из Санкт-Петербурга стали дешевле

Цены на туры в Турцию с вылетом из Санкт-Петербурга в ближайшие даты заметно упали. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит отдых в популярных отелях с отправлением через неделю, с 19 по 21 июля.

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По данным систем бронирования, на 18% снизилась стоимость турпакета на 8 дней (7 ночей) с размещением в Selectum Family Resort 5* в Белеке и заездом 20 июля на двоих взрослых. При бронировании в середине мая он стоил 286 тыс. руб., а если покупать сейчас – точно такой же тур с отправлением из Петербурга обойдется в 235 тыс. руб.

Отдых в Анталье в отеле Nirvana Cosmopolitan (Лара) стал доступнее на 20%: прайс уменьшился с 339 тыс. руб. в конце июня до 270 тыс. руб. в настоящий момент. Здесь и далее рассматриваем туры на неделю на двоих с вылетом из аэропорта Пулково с 19 по 21 июля.

Доступнее стал также Dobedan Beach Resort в Манавгате: восьмидневный тур за 2 недели подешевел на 17%. Ранее такой вариант предлагался за 295 тыс. руб., сейчас он стоит 245 тыс.

Цены ниже обычных прайсов можно найти и по востребованным курортным отелям Турции более высокого уровня. В частности, за 2 месяца стоимость тура в Gloria Serenity Resort в Белеке с вылетом 20 июля снизилась примерно на 13%. 10 мая такой турпакет стоил 567 тыс. руб. на двоих, сейчас его можно заказать за 495 тыс.

Другой отель на том же курорте, Rixos Premium Belek в 20-х числах июня обошелся бы в 645 тыс. руб. Сейчас аналогичный тур с вылетом из Санкт-Петербурга предлагается за 558 тыс., что на 14% ниже прайсов двухнедельной давности.

Maxx Royal Belek Golf Resort за месяц стал доступнее на 11%: в начале июня недельный тур на двоих стоил 720 тыс. руб., сейчас он обойдется в 653 тыс. руб.

Впрочем, туры в другие популярные отели Турции изменились в цене незначительно, а в некоторые и вовсе остались на прежнем уровне. Специалисты тоже не наблюдают тренда на снижение тарифов. Возможно, корректировка прайсов произошла в связи с некоторым избытком перевозки на маршрутах из Санкт-Петербурга в Анталью, а также в связи с неполной загрузкой отдельных курортных гостиниц.