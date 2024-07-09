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Уральцы стали чаще отдыхать в Беларуси

Белоруссия стала одним из популярных туристических направлений у уральцев, об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Слова губернатора опубликовал telegram-канал BELTA.

Евгений Куйвашев сообщил, где стали чаще отдыхать уральцы
© РИА Новости
«Беларусь становится все более популярным туристическим направлением для уральцев. Об этом свидетельствует высокая загрузка прямых рейсов авиакомпании "Белавиа"», — поделился Куйвашев.

Также он заявил, что особое внимание в Свердловской области уделяют гуманитарному взаимодействию с Республикой Беларусь, сотрудничество идет в сфере науки и образования.

В планах у стран-партнеров — обменные гастроли для театральных коллективов. Налаживаются и контакты между Екатеринбургом и Беларусью.

Отдых за границей
Роман Головченко
Евгений Куйвашев