Туристы из ХМАО стали скупать путевки на Кубу из-за особых экскурсий

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа летом вырос спрос на путевки на Кубу. Кроме пляжного отдыха у югорчан здесь стали популярны экскурсионные программы по городам, куда туристы едут за особенной местной атмосферой. Туристический тренд URA.RU обсудило с представителями югорских турагенств.

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«В последний месяц активно едут на Кубу. Там шикарные экскурсионные программы. Если люди отдыхают на Варадеро (кубинский курорт — прим. URA.RU), то там примерно 100 километров до Гаваны, где нужно обязательно ночевать. Там можно увидеть потрясающую архитектуру и погрузиться в местную культуру со своей атмосферой. Это и бабушки с сигарами, ночные и джазовые клубы, а также кабриолеты на улицах», — рассказывает URA.RU руководитель агентства путешествий Soloway Елена Соловьева.



Туристы также интересуются более бюджетными направлениями, в частности, Кайо-Коко, который служит отправной точкой для поездок в другие города с богатой архитектурой, например, Тринидад.

«Кубу берут, потому что там сейчас туристический сезон», — уточняет в разговоре с корреспондентом турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали разбирать туры на Камчатку, несмотря на высокие цены. Югорчане едут на полуостров за экскурсиями на вертолетах, прогулками на катерах и морскими деликатесами.