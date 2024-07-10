На греческих островах возник дефицит пресной воды

Ряд греческих островов в Эгейском море переживает острую нехватку пресной воды в разгар туристического сезона, сообщило агентство Reuters.

По его информации, водохранилище острова Наксос, одного из наиболее популярных среди туристов, полностью высохло. Местный мэр Димитрис Лианос подтвердил агентству, что наземные водохранилища острова с населением 20 тыс. человек пусты. Он уточнил, что власти планируют решить проблему нехватки воды, используя опреснительные установки. Reuters также отмечает, что власти других подобных островов, например, Тасоса и Карпатоса, тоже принимают меры для борьбы с последствиями засухи, в частности, вводят ограничения на использование воды для наполнения бассейнов и планируют опреснять морскую воду.

Как указывает агентство, дефицит питьевой воды и лесные пожары представляют собой угрозу для греческого туризма, "крупнейшего экономического сектора" страны. Сейчас, когда Греция готовится принять "рекордное число туристов", нагрузка на системы водоснабжения "как никогда высока", отмечают местные чиновники.

6 июля греческий метеорологический портал meteo.gr опубликовал отчет прогноза летних температур с 1960 года, согласно которому июнь 2024 года стал самым жарким месяцем за всю историю Греции. В 2023 году европейская версия газеты Politico сообщала о том, что Европе угрожает долгосрочный кризис, связанный с аномально малым для этой части света объемом выпадения осадков и высокими температурами в летний период.