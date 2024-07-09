Два крупных туроператора предложат больше туров в Иран

В тг-каналах двух крупных туроператоров практически одновременно опубликованы анонсы туров в Иран.

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Библио-Глобус будет отправлять туристов прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы в Тегеран с 17 августа по 22 сентября дважды в неделю. Предлагаются экскурсионные турпакеты на 7 ночей, в программу входит посещение иранской столицы, Абьянэ, Кашана, Исфахана, Шираза, Персеполиса, Язда. Стоимость начинается от 218 тыс. руб. за двоих, в цену включен внутренний авиаперелет из города Язд в иранскую столицу.

Кроме того, отправиться в Иран по той же программе смогут туристы из Санкт-Петербурга и еще 34 городов – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Им предложат перелеты «Аэрофлотом» в Тегеран со стыковками в Москве.

Другой туроператор, Fun&Sun, объявил о расширении ассортимента туров в Иран. Теперь они доступны с вылетами не только из российской столицы, но и из Санкт-Петербурга. У Fun&Sun блоки мест на прямых регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Airlines, самолеты которой отправляются помимо Москвы из Питера и Грозного. В туроператоре не исключают, что со временем в продаже могут появиться и турпакеты с вылетами из столицы Чечни, такие планы обсуждаются. Цены на экскурсионные программы продолжительностью от недели до 10 дней начинаются у Fun&Sun от 209 тыс. руб. за двоих. В компании отмечают: спрос на Иран стабильный, у направления «есть свой турист».

Напомним, что с августа прошлого года между Россией и Ираном действует групповой безвиз – для туристических групп от 5 человек, выезжающих по линии туроператоров, которые включены в утвержденные сторонами списки. Однако на практике безвизовый формат связан с множеством нюансов для организаторов поездок и не очень удобен самим туристам. Например, зарегистрироваться на авиарейс должна вся группа, если кто-то не явится к вылету, проблемы с безвизовым въездом могут возникнуть у всех остальных. Перемещаться по Ирану придется организованно, индивидуально отклониться от маршрута не получится. Поэтому туроператоры, чтобы обеспечить большую свободу передвижений, рекомендуют туристам оформлять визы. Сделать это можно или по прилете в аэропорту, или же заблаговременно – в консульском отделе посольства Ирана. Услуга обойдется в сумму до 80 долларов.