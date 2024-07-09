Эксперт выяснил, во сколько обойдется страховка в Таиланде для туриста

Туристка из Ростова-на-Дону попала в больницу после аварии на арендованном байке в Таиланде. Она прилетела в страну самостоятельно, не оформив туристическую страховку, поэтому теперь клиника предъявляет счет за каждый укол, а операция обошлась в 300 тыс. батов (примерно 900 тыс. руб.). Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно было или покупать тур, где страховка уже включена, или самостоятельно приобретать полис. Журналист TourDom.ru разобрался, во сколько он обойдется, если турист планирует активно отдыхать 10 дней и брать в аренду байк.

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«СберСтрахование» предлагает отдыхающим страховку за 1815 руб. В нее входят медицинская помощь на 35 тыс. долларов (около 3 млн. руб.), транспортировка в больницу, стоматолог в случае острой боли, транспортные расходы на 2 тыс. долларов (около 180 тыс. руб.). В случае аварии на мопеде или мотоцикле турист также получит необходимое лечение в пределах страховой суммы. А вот за экстремальные виды спорта вроде рафтинга придется доплатить – полис, в который они включены, стоит уже 11,5 тыс. руб.

У Т-Банка страховка в Таиланде обойдется в 1790 руб. За эту сумму обеспечат медицинскую помощь в пределах 35 тыс. евро (3,3 млн руб.), продление визы в случае госпитализации, визит родственника, репатриацию тела при смерти и т. д. Тем, кто собирается водить байк, нужно выбрать пакет «Активный отдых» за 4013 руб. В этом случае сумма страховки вырастет до 50 тыс. евро (4,7 млн. руб.), а турист сможет получить помощь при аварии на мопеде. Тем, кто любит опасные виды спорта, придется раскошелиться на 8027 руб., чтобы без опаски прыгать с тарзанкой или заниматься флайбордингом.

Базовая страховка на одного взрослого в компании «ЕВРОИНС» стоит 5256 руб. Она включает в себя медицинские и транспортные расходы на 100 тыс. евро (около 6 млн руб.), возможность визита в страну третьего лица при госпитализации, возвращение тела на родину в случае смерти, поисково-спасательные мероприятия. Включен и активный отдых – ездить на скутере или мопедах можно, но выплаты турист сможет получить только если он будет соблюдать ПДД. Любителям опасных видов спорта, вроде дайвинга или сёрфинга, предлагают спортивный пакет за 8123 руб. Сумма страховки при его приобретении остается такой же, зато расширяется количество случаев, при которых можно обратиться за помощью.

Отметим, что туроператоры по умолчанию включают страховку в состав турпакетов, но туристам стоит заранее ознакомиться с составом включенных услуг и при необходимости доплатить за полис, включающий дополнительные риски.

Ранее TourDom.ru писал, что россияне, по мнению страховых компаний, чаще болеют в Таиланде, чем в России.