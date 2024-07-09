Турецкие повара посоветовали избегать на шведском столе десять продуктов страны

Шведский стол дает возможность гостям самим разобрать по тарелкам выставленную еду. Особенно популярен такой способ подачи пищи в турецких отелях. Работающие в них повара рассказали, какие блюда на шведском столе они не едят сами.

В первую очередь кулинары назвали пахлаву и кадаиф. По их словам, эти продукты — излюбленный среди владельцев отелей способ сэкономить. Так, при приготовлении этих сладостей турки часто пренебрегают дорогими ингредиентами. От этого вкус пахлавы и кадаифа становится более пресным.

Повара советуют сторониться напитков. Даже фабричные соки в Турции отличаются высоким качеством, благодаря доступности фруктов и высоким стандартам. Однако разливные напитки, наоборот, часто оказываются несвежими.

В Турции очень трепетно относятся к чаю и кофе. Поэтому турки не рекомендуют пить эти напитки из термосов на шведских столах.

Зачастую повара не умеют достойно готовить блюда кухонь других стран. В связи с этим в этот список попали паста, пицца, суши и другие известные блюда мировых культур.

Турецкие кулинары редко прикасаются к предназначенной для туристов долме из виноградных листьев, поскольку технология ее приготовления сильно упрощена, соответственно, и вкус у нее другой.

Особое внимание стоит уделять котлетам. Их закупка происходит в сетевых магазинах. В связи с этим качество продуктов значительно сложнее отследить.

В Турции достаточно сильно распространен поддельный некачественный алкоголь. Поэтому турецкие повара рекомендуют сторониться спиртного, если вы не уверенны в его подлинности.

Кулинары заявили, что остатки еды после ужина зачастую измельчают, а затем добавляют в завтраки. Таким образом, лучше избегать, например, колбасных изделий.

В целях экономии в мясное рагу и подобные ему блюда добавляют минимальное количество мяса. Это приводит к тому, что еда имеет довольно приторный вкус.

По словам поваров, особое внимание стоит уделить оливкам. Турки тщательно выбирают их перед употреблением по цвету и размеру. Зачастую из 20 представленных разновидностей турки попробуют едва ли три, пишет aif.ru.

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