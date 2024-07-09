Для свердловчан запустят прямые рейсы в Гоа за 83 тысячи рублей

На зимний туристический сезон 2024-2025 компания «Аэрофлот» открыла продажи билетов в Гоа с вылетами из Екатеринбурга. Об этом сообщили в «Ассоциации Туроператоров».

«В Екатеринбурге билеты в Гоа на новогодние праздники на одного пассажира в обе стороны стоят от 83,8 тысяч рублей с багажом. Билеты в октябре стоят от 57,4 тысяч рублей», — рассказали в ассоциации. Время в пути Екатеринбург-Гоа составит около семи часов.



Из Кольцово запланировано три частоты полетов в неделю. Во вторник, пятницу и субботу будут совершаться рейсы в Даболим (Гоа, Индия), а обратно в Екатеринбург — по средам, субботам и воскресеньям.

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