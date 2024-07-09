Туристам сообщили, что боинг flydubai никуда не улетит из Внуково без инженера из Эмиратов

Во Внуково серьезная задержка рейса FZ 988 авиакомпании flydubai. Boeing 737 должны были отправить в ОАЭ ещё в 00:50, но вылет отложили до 20:00. О проблемах в редакцию TourDom.ru сообщили туристы, зарегистрированные на рейс:

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«Прошли все предполетные процедуры, ждали у гейта. Сначала службы аэропорта молчали, не объявляли вообще ничего. Затем стали переносить посадку по чуть-чуть. А после 02:30 озвучили, что из-за технической неисправности до вечера никуда не полетим точно. Пока инженер из Дубая не окажется в Москве и не решит, что делать с этим самолетом. Он после 15 часов появится, как нам сказали».



Пассажиров, пока так и не попавших в Boeing 737, который должен выполнять рейс, расселили в гостиницу. Им достались номера в гостиничном комплексе научно-методического центра в городе Московский возле Внуково:

«Селят в один номер по 4–5 человек с незнакомыми людьми. Общий санузел, один ключ на номер с другой семьей. Неудобно и некомфортно», – делится впечатлениями турист.



У большинства пассажиров пропал минимум день отдыха. Большая часть из них летела непосредственно в эмират, а вот у 3 человек в Дубае только стыковка – далее они должны лететь в Мале на отдых по туру: «Не пересадили ни на утренний рейс, ни на тот, что в 16 часов. Остактся только ждать, что инженер из Дубая починит этот боинг».

Ранее TourDom.ru писал, что рейс из Шри-Ланки в Москву задерживается почти на сутки из-за технических проблем.