Туристам назвали направления стоимостью 200 тысяч рублей за двоих

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян назвал туристические направления стоимостью 200 тысяч рублей за двоих. Так, за эти деньги можно полететь из Москвы в один из лучших отелей Египта.

© РИА Новости

Кроме этого, в простую «пятерочку» в Турцию на двоих на неделю по системе «все включено» тоже можно поехать за 200 тысяч рублей. Подходит «4 звезды» с завтраками в Таиланд — тоже из Москвы.

«Либо в «5 звезд», если из Владивостока, Красноярска — там перелет дешевле. За 200 тысяч мы можем отдохнуть в Абхазии», — пояснил Мкртчян в беседе с RT.



При этом в Сочи сейчас на август отели ставят цену 40-50 тысяч рублей за сутки — на завтраках. В Абхазии цена на 25-30% дешевле. К примеру, в Белоруссии можно на 200 тысяч отдохнуть в отеле «4 звезды» с перелетом.

«В Санкт-Петербурге тоже в отеле «4 звезды», на завтраках, с дорогой. Можно из Москвы поехать в Карелию. Скажем так, 200 тыс. — очень хорошие деньги для заграницы и неплохие деньги для России», — подчеркнул Мкртчян.



Ранее сообщалось, что жаркая погода в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель.