Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Гоа

Из Екатеринбурга можно будет улететь прямым рейсом в Гоа. Туры на предстоящий зимний сезон уже в продаже: стоимость от 58 тысяч рублей.

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«В Екатеринбурге билеты в Гоа на новогодние праздники на одного пассажира в обе стороны стоят от 83,8 тысячи рублей с багажом. Билеты в октябре стоят от 57,4 тысячи рублей», – цитирует «КП-Екатеринбург» Ассоциацию Туроператоров России.



Аэропорты Даболим и Манохар в Гоа примут туристов из Екатеринбурга. Полетная программа стартует с 1 октября. Пассажиры смогут улететь в штат на юго-западе Индии три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье, обратно самолеты будут курсировать по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около 7 часов.

Отметим, что в прошлом году спрос на туры в Гоа был ниже, чем, например, в Таиланд. В числе причин: разница в стоимости билетов и уровень сервиса, а также визовые формальности. Перевозки в Гоа будет осуществлять компания «Аэрофлот».

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