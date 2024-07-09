Рейс в Турцию из Волгограда задержали на 6 часов из-за закрытого неба

В аэропорту Волгограда утром 9 июля были введены ограничения. Он прервал прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов из-за воздушной опасности с 03:55 по местному времени. К тому моменту в аэропорту уже находились туристы, зарегистрированные на рейс U61849 в Анталью. По расписанию самолет должны были отправить в 05:20. Но этого не произошло.

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«Сначала вышел представитель авиакомпании и сказал, что заказали питание. Но причину задержки не назвал. Следом объявили по громкой связи, что это вызвано закрытием воздушного пространства над городом», – рассказали очевидцы.



Сейчас на онлайн-табло табло в графе времени вылета указано 11:30. Но оно может сдвинуться, поскольку Airbus A321, который должен выполнять полет, не находится в аэропорту. На момент закрытия неба над Волгоградом борт «Уральских авиалиний» летел из Турции рейсом U61850. Его оперативно перенаправили во Владикавказ.

Ранее TourDom.ru писал, что в Казани ограничение работы аэропорта повлияло на туристические рейсы.