Посольство Японии: «Процедура подачи документов на визу не менялась»

Процедура подачи документов на визу в Японию гражданами России не менялась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о новых требованиях посольства Японии к российским туристам, подающим на японскую визу. Так, гражданина при предоставлении выписки из зарубежного банка просят подтвердить, что именно он является владельцем карты, и записать видео с открытым личным кабинетом.

«Процедура подачи документов на визу не менялась», — сообщили агентству в посольстве.



При этом в дипмиссии заявили, что не сообщают о деталях проверки документов.

Между тем для граждан России увеличили стоимость шенгенской визы. Так, цена документа для взрослых выросла до 90 евро, для детей — до 45, напоминает Ura.ru.