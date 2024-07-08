Туры на Эгейское побережье Турции в июле стали доступнее

Оказалось, что снижение цен на отдых в Турции наблюдается на туры с проживанием не только на Средиземноморском, но и на Эгейском побережье страны. Как выяснила редакция TourDom.ru, некоторые популярные отели региона в июле-2024 стали доступнее для российских туристов.

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В частности, по данным агрегаторов туров, на 23% дешевле стал недельный турпакет на двоих с размещением в Grand Sahins Resort 4* (Гюмюлдур) и вылетом из Москвы 12 июля. В начале мая его можно было забронировать за 215 тыс. руб., сейчас такой вариант предлагается за 166 тыс. Отель стоит на первой линии от пляжа и работает по системе all inclusive, востребованной у туристов из России.

На 30 тыс. подешевел тур на 8 дней в Club Hotel Grand Efe 4* на том же курорте с отправлением из столицы 12 июля. 1 апреля его можно было заказать за 231 тыс. руб. на двоих. Сегодня точно такой же турпакет обойдется уже в 202 тыс. Здесь и далее рассматриваем недельные туры с вылетом из Москвы 12–14 июля на двоих взрослых туристов.

Тур в Notion Kesre Beach 4* с заездом в середине июля сейчас можно купить на 34 тыс. руб. дешевле, чем в апреле-мае. Тогда он стоил 232 тыс., сейчас – 198.

Впрочем, такую тенденцию можно увидеть далеко не у всех 4-звездочных гостиниц. Прайсы на туры с проживанием в Latanya Park Resort 4* в Бодруме практически не изменились с мая. Два месяца назад заказать отдых в этом отеле можно было за 178 тыс. руб., сейчас – за 172.

Туры в Petunya Beach Resort, расположенный в Бодруме, стали даже дороже. В начале июня тур с вылетом 13 июля на 8 дней (7 ночей) был выставлен на продажу за 136 тыс. руб., сейчас он поднялся до 166 тыс.

Тарифы на туры в Le Bleu Hotel & Resort 4* в Кушадасы также подросли. 20 июня недельный тур на середину июля можно было купить за 176 тыс. руб. на двоих, сейчас аналогичный турпродукт стоит на 34 тыс. дороже.

Отели уровня 5* на Эгейском побережье Турции также демонстрируют различную динамику. Есть такие, где отдых стал доступнее для российских туристов. В частности, на 33% стал дешевле тур с размещением в Casa De Maris Spa & Resort в Мармарисе: за месяц прайс у туроператора снизился с 354 до 237 тыс. руб. Возможно, причина в том, что гостиница расположена на второй линии от пляжа.

На 80 тыс. руб., или на 14%, подешевел и недельный турпакет в отель высокого уровня Rixos Premium Gocek 5*. В начале апреля он стоил 594 тыс. руб., сейчас у той же туркомпании – 513 тыс.

Но есть и другие примеры. Другой пятизвездочник Grand Yazici Club Marmaris Palace в Мармарисе подрастил тарифы – с 235 до 255 тыс. руб. за недельный тур. Дороже стал и отдых в Aqua Fantasy Aquapark & Resort 5* в Кушадасы: за 20 дней стоимость турпакета выросла с 250 до 277 тыс. руб.