В Турции «потеряли» иностранных туристов

Отельеры на турецких курортах отмечают явное несоответствие между заметным ростом количества гостей из-за рубежа и относительно скромными показателями загрузки гостиниц. Об этом пишет turizmguncel.com.

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«Турция в этом году идет на рекорд по числу иностранных туристов, однако отели заполнены в среднем всего на 60–70%. Где эти отдыхающие?» – недоумевают специалисты.



Издание цитирует президента Ассоциации отельеров и туристических операторов Кемера (KETOB) Динчера Сарыкая:

«За счет открытия новых отелей номерной фонд на курортах увеличился по сравнению с прошлым годом незначительно. Поэтому некоторое расширение предложения не могло стать причиной недостаточной загрузки гостиниц. Спрос на аренду домов и квартир на минимуме, говорить о том, что их выбирают как альтернативу отелям, не приходится. Куда “пропали” туристы в Анталье – тема дополнительного исследования. Надеюсь, мы найдем ответ на этот вопрос в ближайшие дни».



Специалист отмечает: число прибытий в Анталью выше, чем в прошлом году. Это очевидно и подтверждается не только цифрами статистики, но и количеством ежедневно прилетающих самолетов.

«Не исключено, что из-за дороговизны туристы выбирают небольшие, более дешевые гостиницы, соответствующие их бюджету», – делится версией эксперт (очевидно, имеются в виду самостоятельные путешественники из Европы, покупающие только авиабилеты и бронирующие размещение на месте. – Ред.).



Вопрос о том, пойдут ли турецкие отельеры на скидки, чтобы стимулировать спрос и поднять заполняемость своих объектов, остается открытым. Ранее мы писали, что принятию такого решения препятствуют возросшие из-за инфляции издержки и снизившаяся рентабельность. Вместе с тем отельеры остро нуждаются в увеличении объемов выручки, так как на них «давит» кредитная нагрузка: по данным Tourism Databank, компаниям, работающим в сфере туризма Турции, с января по май выдано на 72% (то есть на 51,6 млрд лир – почти на 140 млрд руб.) больше коммерческих займов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом заемные средства в стране дороги – с марта учетная ставка Центробанка Турции составляет 50%, это рекордный показатель с 2003 года.