Чем привлекает озеро Иссык-Куль в разгар туристического сезона?

На озере Иссык-Куль разгар курортного сезона. Туда едут не только иностранные туристы, но и кыргызстанцы. Как проводят время отдыхающие, узнала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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С начала июля по двадцатые числа августа на озере Иссык-Куль самая горячая пора. Во всех смыслах. Вода теплая, а песок хорошо прогрет солнцем. Все это привлекает туристов. Гульбахор вместе с сыном приехала в Кыргызстан на отдых из южного Казахстана. Рассказывает, что соленый воздух и легкая прохлада у воды дают организму полностью расслабиться

«Проходя, видеть эту зелень. Такое ощущение, что она круглый год зеленая. Вот эти березы, идешь и надышаться не можешь, прекрасно. Я вот страдаю головной болью, но чувствую, что здесь мне отлично», – рассказала Гульбахор.



Отдыхают на Иссык-Куле не только лежа на песке и плавая в озере. Пансионаты предоставляют огромный выбор активного отдыха. Сейчас, например, популярны водные прогулки на сапбордах.

Небольшой мастер-класс от инструктора, и можно в воду. Самое главное, надеть спасательный жилет и не заплывать далеко.

На Иссык-Куль приезжают и за отдыхом в горах. В тридцати минутах езды от Чолпон-Аты есть ущелья Чон Ак-Суу и Кырчын – два самых популярных у путешественников. В основном здесь останавливаются в юртах. А турист из Абу-Даби Мухаммад Мустафа приехал сюда за рулем своего дома на колесах.

«Это достаточно комфортно, потому что внутри есть все необходимое для жизни. Путешествовать так – рискованно, но очень интересно», – поделился турист.



Арабские путешественники рассказывают: взяли с собой все, чтобы отдых был максимально удобным – традиционные палатки, национальные ковры с вышивкой и удобные стулья.

А еще в ущелье можно отдохнуть в мини-коттеджах. Это заповедная зона, поэтому крупные капитальные здания здесь строить запрещено. В том числе отели. Но местные жители соорудили для туристов небольшие легкие дома прямо на берегу бурной реки.

«Посмотрите, как внутри уютно. Все сделано из ели, я сам это смастерил. Даже кровати ручной работы», – рассказал владелец турбазы Эмиль Савданбеков.



Жить в таком коттедже можно круглый год. Внутри есть печное отопление.

Цены на проживание в отелях в пляжной зоне в этом году такие же, как и в прошлом.